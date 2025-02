Lettera43.it - La Cina e la ‘diplomazia’ del cobalto nella Repubblica Democratica del Congo

Si chiama Katanga, ma per tutti è semplicemente la “regione del“. Siamo nel sud delladel, Paese che produce da solo circa l’80 per cento delmondiale. Delle 10 miniere più estese del mondo, nove si trovano nel Katanga, un territorio sì remoto ma al tempo stesso anello di congiunzione fondamentale per l’industria elettronica e tecnologica globale. Ebbene, tra queste mega miniere c’è un attore che domina letteralmente il settore, dall’estrazione alla raffinazione e alla vendita: la.Perché l’avanzamento dei ribelli dell’M23 preoccupa PechinoQuesto spiega perché, in prima fila tra chi osserva con particolare attenzione e parecchia preoccupazione la crisi interna in corsodel, ci sia proprio Pechino. «Il Ruanda ascolti le Nazioni Unite e smetta di sostenere i gruppi armati ribelli», ha dichiarato un paio di settimane fa Fu Cong, ambasciatore cinese alle Nazioni Unite, facendo riferimento all’aiuto fornito da Kigali alle milizie dell’M23 che minacciano di arrivare fino alla Capitale Kinshasa.