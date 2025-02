Sport.quotidiano.net - La Carrarese tira tre sberle alla Salernitana. I campani si svegliano ma è troppo tardi

Leggi su Sport.quotidiano.net

(3-4-2-1): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon (74’ Bouah), Schiavi, Zuelli (74’ Giovane), Cicconi; Finotto (74’ Torregrossa), Cherubini (88’ Capezzi); Cerri (56’ Manzari). A disp. Ravaglia, Illanes, Fontanarosa, Cavion, Belloni, Milanese, Melegoni. All. Calabro.(3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic (46’ Zuccon), Caligara (46’ Verde), Amatucci (85’ Soriano), Tongya (56’ Reine-Adélaïde), Njoh; Raimondo (70’ Simy), Cerri. A disp. Corriere, Sepe, Corazza, Ghiglione, Guasone, Ruggeri, Girelli, Hrustic. All. Breda. Arbitro: Bonacina di Bergamo. Assistenti: Meli di Parma e Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale: Burlando di Genova. Var: Prontera di Bologna. Avar: Longo di Paola. Marcatori: 31’ Zanon (C), 42’ Finotto (C), 1’ st Zuelli (C), 63’ Reine-Adélaïde (S), 85’ Soriano (S).