La Bdl vuole riprendere la corsa Scandiano e la serie B a riposo

Weekend atipico, questo, per l’hockey su pista reggiano, visto che inA2 riposa il Centro Palmer Roller, così come tutta laB e il campionato femminile. Dunque in pista scende solo la Bdl Mini Motor Correggio che oggi alle 18 al PalaPietrilainterrotta nell’ultimo turno contro il Breganze: prima dell’8-3 subito dalla capolista, la formazione reggiana era infatti imbattuta, con 23 punti frutto di sette vittorie e due pari. Oggi arriva il Montecchio Precalcino (diretta canale YouTube Fisr-Hockey Pista) e ingresso libero. I biancoverdi vicentini sono quarti in classifica, mentre Correggio è rimasto secondo, anche se insidiato da. Per mister Eduard Granell squadra al completo a parte il secondo portiere Federico Pedroni sostituito da Federico Tolomelli; il titolare è Salines, confermati gli esterni Righi, Matteo Holban, Manuele Pedroni, Menendez, Cinquini, Caroli, Casari e Tudela.