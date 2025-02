Sport.quotidiano.net - La 26esima giornata. I playoff a due punti. Colpi Sudtirol e Carrarese

Il pari con lo Spezia permette al Modena di restare più o meno equidistante fra(-2) e playout (+3) in un turno di B che verrà completato oggi con gli ultimi 4 posticipi: alle 15 Palermo-Mantova, Juve Stabia-Cosenza e Frosinone-Reggiana e alle 17,15 Cesena-Pisa. Nelle altre gare di ieri, dopo il successo venerdì 1-0 del Catanzaro sul Cittadella, il colpo grosso è quello delche sotto la cura Castori continua a ri salire la classifica e ora fa parte del gruppetto a quota 28 che comprende anche Samp, Mantova e Reggiana. Gli altoatesini hanno battuto proprio la Samp, idotta in 9 uomini, per 2-1 col vantaggio firmato Merkaj in avvio, impattato subito da Sibilli, poi prima del riposo è arirvato il doppio giallo per Ferrari e al 75’ anche la seconda espulsione di De Paolo che ha fatto da preludio alla rete decisiva di Cambiaghi per un rigore concesso all’88’ su richiamo Var per un mani di Yepes.