Juventusnews24.com - Kolo Muani o Vlahovic contro l’Inter? In casa Juventus idee chiare: Thiago Motta ha questo pensiero preciso verso il big match

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24questa sera?alla: la scelta diper il big? Il dubbio da diverse settimane, in, è ormai sempre quello. Non cambia la situazione in vista della sfida di questa sera al, con il ballottaggio sempre aperto tra i due.Nelledi, però, ci sarebbe il francese a guidare il reparto offensivo bianconero, con il serbo che parte al momento in seconda fila. Da non escludere però ribaltoni clamorosi nelle prossime ore.Leggi sunews24.com