Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, la rivelazione: «Il PSG non chiederà meno di 75 milioni». Ecco il piano dei bianconeri per acquistare l’attaccante

di RedazionentusNews24, la: «Il PSG75». Svelato ildel club bianconero per la conferma del franceseCome spiegato da Niccolò Ceccarini su Tmw, il calciomercatosta già lavorando sulla conferma diper la prossima stagione. Le ultime sulle possibili mosse dei– «Per l’attacco le idee sono chiare. Il club bianconero è molto soddisfatto dell’impatto avuto da. L’obiettivo è tenerlo anche per la prossima stagione. Giuntoli sta valutando quale può essere la strada giusta da percorrere. È praticamente da escludere al momento un acquisto a titolo definitivo visto che il Paris Saint Germain non chiededi 75anche per una questione di bilancio. E allora l’intenzione è quella di provare a convincere il club francese magari puntando su un prestito oneroso con diritto di riscatto alto fissato per giugno 2026.