Ilgiorno.it - Katia Follesa a Sanremo 2025: “È stata tutta vita”. E su Instagram ringrazia le persone del cuore

Milano, 16 febbraio– “È”. È così cheha definito la sua esperienza di co-conduttrice, insieme ad Elettra Lamborghini e Miriam Leone, accanto a Carlo Conti, durante la terza serata del Festival di. E sul suo profilohato per l’opportunità ricevuta, dicendo di voler condividere gli applausi con tutte leche sono riuscite a farla stare tranquilla e serena, anche se – ha detto – “prendo il betabloccante”. E qui è partito un elenco di amici e amiche con varie motivazioni. Per prima “la gra69 con l’articolo si, perché è un pilastro storico della mia, non solo percentuale ma stima, fiducia, amore e piedi per terra, sempre. Ti amo infinitamente”. Per proseguire con Juri Cavorsi e Patrizia Delcuratolo, “quelli che compiono il miracolo, riescono in poco tempo a trasformarmi in una femmina! Numeri Uni! Con voi è sempre festa”.