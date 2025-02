Juventusnews24.com - Juventus Women, si ferma Schatzer: out anche in Nazionale? L’entità dell’infortunio

La centrocampista classe 2005, apprende Juventusnews24.com, non sarà a disposizione in Coppa Italia femminile con la Fiorentina a causa di un'elongazione del soleo della gamba sinistra. Da capire se la ragazza potrà o meno rispondere alla convocazione della Nazionale italiana. La Juve la valuterà di giorno in giorno verso la ripresa del campionato dopo la sosta.