Juventus Women, infortunio per Alisha Lehmann: condizioni e tempi di recupero

di Mauro Munnoperdi. La svizzera sarà indisponibile con la Fiorentinasi ferma: l'attaccante dellanon è a disposizione per la partita odierna con la Fiorentina, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. La giocatrice bianconera – informa la Federazione svizzera – non potrà nemmeno rispondere alla chiamata della sua Nazionale. Come appreso danews24.comha riportato un significativo sovraccarico muscolare alla coscia destra, anche se gli esami strumentali a cui si è sottoposta hanno escluso lesioni. La Juve la valuterà di giorno in giorno nella speranza che possa recuperare alla ripresa con la Roma.