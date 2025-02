Inter-news.it - Juventus-Inter, un’occasione enorme e forse irripetibile

Leggi su Inter-news.it

, il derby d’Italia, dà alla squadra di Inzaghi una possibilità grandiosa. Alle 20.45, nell’impareggiabile escenario in casa dei rivali di sempre, c’è l’occasione per prendersi la testa della classifica in solitaria superando il Napoli.METTERE LA FRECCIA –non è mai una partita come le altre, e stasera ha un gusto particolare: vale il primato in classifica. Non con i bianconeri, che lottano per un altro obiettivo (il quarto posto), ma con il doppio ex Antonio Conte, che dovrà tifare per il suo passato juventino. Il terzo pareggio consecutivo del Napoli, che qualcuno pensava potesse prendere il largo sia due settimane fa sia domenica scorsa, dà alla squadra di Simone Inzaghi la chance di completare la rimonta. E di farlo contro i nemici di sempre.