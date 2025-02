Inter-news.it - Juventus-Inter, Taremi e la possibile ‘svolta’. Motivazione alle stelle!

si disputerà domani 16 febbraioore 20:45 all’Allianz Stadium. Dal primo minuto, tra le fila dei nerazzurri, potrebbe partire anche l’iraniano Mehdi.LA SITUAZIONE –sarà una sfida dal doppio significato per i nerazzurri. Oltre alla storica rivalità connessa al derby d’Italia, la sua portata si estende alla corsa scudetto, con i meneghini che giocheranno dopo il confronto tra il Napoli capolista e la Lazio a Roma. L’è consapevole di come questo turno di campionato possa incidere in maniera significativa sulla lotta al vertice, che vede momentaneamente i partenopei in vantaggio di un punto proprio sui nerazzurri., occasione per?LO SCENARIO – Inpotrebbe esserci la presenza dal primo minuto di Mehdi, il cui impiego dall’inizio dipende dal recupero o meno di Marcus Thuram.