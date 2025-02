Sololaroma.it - Juventus-Inter streaming gratis: la Diretta Live è qui

La 25ª giornata di Serie A propone un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio: il Derby d’Italia tra. Il match, che si disputerà domenica 16 febbraio 2025 alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, mette di fronte due squadre in lotta per obiettivi importanti. I nerazzurri, campioni d’Italia in carica, inseguono il primato in classifica duellando con il Napoli, mentre la Vecchia Signora è alla ricerca di punti preziosi per rimanere agganciata alla zona Champions League.Entrambe le formazioni arrivano alla partita con la necessità di ottenere il massimo risultato. L’di Simone Inzaghi non vuole perdere terreno nella corsa scudetto, mentre ladi Thiago Motta deve evitare ulteriori passi falsi per mantenere vive le ambizioni europee.