Inter-news.it - Juventus-Inter probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

e leinA in vista della gara odierna della squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 presso il bianconero “Allianz Stadium” di Torino. Partita valida per la 25ª giornata diA. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurraTORINO – L’di Simoneè attesa a Torino dalladell’ex nerazzurro Thiago Motta, che insegue in classifica dal quinto posto a quota 43 punti. La squadra nerazzurra, seconda con 54 punti dopo la vittoria sulla Fiorentina, può tentare il sorpasso in vetta dopo la frenata del Napoli (56) capolista. Di seguito tutte le inutili sue leinA relative alla squadra nerazzurra.