Juventus-Inter probabili formazioni | le ultime da Torino

Juve-. Ci siamo quasi. Questa sera, alle 20:45 sul prato dell’Allianz Stadium di, andrà in scena il 184esimo derby d’Italia. La rivalità eterna:.La sfida dello Stadium è più che mai importante per entrambe le. I bianconeri, reduci dalla vittoria 2-1 contro il PSV nei playoff di Champions League, cercano i tre punti in campionato per continuare la rincorsa al quarto posto, occupato dalla Lazio e distante solo tre punti. L’, dall’altra parte, deve assolutamente trovare la vittoria per continuare la rincorsa al ventunesimo scudetto. Con una vittoria con i bianconeri, i ragazzi di Simone Inzaghi passerebbero in testa alla classifica di Serie A, scavalcando il Napoli che non è riuscita a vincere contro la Lazio.All’andata finì con il pazzo risultato di 4-4, ottenuto dai bianconeri dopo che l’era andta in vantaggio per 4-2.