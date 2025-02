Inter-news.it - Juventus-Inter, Motta cambia in mezzo. La probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

Thiagoavrebbe scelto l’undici titolare che scenderà in campo questa sera in. Il tecnico bianconero opterà per la conferma di Kolo Muani in attacco, diversi cambi a centrocampo invece.LA– Thiagoavrebbe scelto di confermare, per la partita contro l’, gran parte dellagià vista contro il PSV. Rispetto a martedì sera, il tecnico bianconero cambierà in mediana: pronti Koopmeiners e Thuram al posto di Locatelli e Douglas Luiz. Confermati Nico Gonzalez e Kolo Muani, solo panchina per Yildiz e Vlahovic.vale molto per entrambe le squadre. La squadra di Thiagocerca la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, mentre Simone Inzaghi e i suoi hanno la possibilità di sorpassare il Napoli primo in classifica.