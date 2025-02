Calciomercato.it - Juventus-Inter, luci all’Allianz: le probabili formazioni con le scelte di Motta e Inzaghi

Questa sera il derby d’Italia che vale tantissimo per la Champions e lo scudetto: i ballottaggi dei due allenatori, da Yildiz a Koopmeiners e ThuramTutto pronto per quella che per tanti è LA partita. Il derby d’Italia tra, ancor di più a questo punto della stagione, costituisce un crocevia fondamentale per entrambe le squadre per i loro rispettivi obiettivi. I nerazzurri, lo sappiamo, hanno la grande chance del sorpasso sul Napoli che ieri ha pareggiato in casa della Lazio per effetto del gol di Dia nel finale. Con una vittoriaandrebbe in vetta con un punto di vantaggio, ovvero a 57, altrimenti la distanza resterebbe invariata a una sola lunghezza.Thiagoe Simone(LaPresse) – calciomercato.itDall’altra parte i bianconeri hanno invece la possibilità di agganciare al quarto posto proprio i biancocelesti a quota 46, occupando lei in realtà il quarto posto in virtù della vittoria nello scontro diretto all’andata con la Lazio.