Juventus-Inter le pagelle | Dumfries non basta Il centrocampo dov’è?

termina con il punteggio di 1-0. Prestazione da migliore in campo per, 7 per lui. Di seguito, le.YANN SOMMER 6.5 – Due parate importanti nel primo tempo su Nico Gonzales e su Conceicao che tengono a galla l’. Nella ripresa non può nulla sul gol di Conceicao.– DIFESABENJAMIN PAVARD 6 – Prestazione OK nella sua zona di campo, da cui non arrivano grossi pericoli. Fa solo una lieve sbavatura nel primo tempo su Nico Gonzalez, ma ci pensa Sommer a metterci una pezza.FRANCESCO ACERBI 6 – Gestisce bene su Kolo Muani per tutto il corso della partita, fornendo una prestazione solida. Sul gol di Conceicao si fa trovare impreparato dall’errore grave di Calhanoglu che permette proprio all’attaccante francese di liberare il compagno portoghese.