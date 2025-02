Juventus-Inter le formazioni ufficiali del Derby d’Italia

Leggi su Ilnerazzurro.it

Ci siamo! Un nuovotraè pronto a cominciare per chiudere in bellezza il weekend calcistico che ha visto le squadre di vertice incespicare e complicare i propri piani per il futuro. La gara dell’Allianz Stadium vedrà l’Campioneobbligata a tentare il colpaccio che manca dalla stagione 2021-2022, quando un rigore di Calhanoglu consegnò l’ultimo sigillo nerazzurro a Torino agli annali. Questa volta la posta in palio è la vetta della classifica per l’e il quarto posto per la. Simone Inzaghi scioglie le riserve e disegna la miglioreper fronteggiare una squadra uscita giovata dal mercato di gennaio.I dubbi della vigilia in casatrovano finalmente un epilogo: Marcus Thuram, uscito anzitempo dalla gara di lunedì scorso con la Fiorentina, non ha smaltito la botta rimediata alla caviglia sinistra e per cui era in dubbio alla vigilia della gara con la Viola e per questo lascerà il posto a Mehdi Taremi che affiancherà Lautaro Martinez, autore di 7 gol nelle ultime 8 gare