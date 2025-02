Calciomercato.it - Juventus-Inter, Koopmeiners semina il caos: “Disorientato, senza senso”

Prestazione fin qui deludente da parte del centrocampista olandese: la presa di posizione non è fatta attendereDa pochi istanti si è chiuso il primo tempo di. All’Allianz Stadium sono stati soprattutto i nerazzurri a fare la partita, che con pazienza hanno provato a trovare il momento giusto per colpire. Gli ospiti si sono resi minacciosi soprattutto con Taremi e Dumfries, trovando con costanza un’uscita pulita che ha consentito agli uomini di Inzaghi di spingersi in modo veemente nella metà campo avversaria.il: “” (LaPresse) – Calciomercato.itTanta difficoltà da parte delladi trovare la chiave di una partita approcciato in modo timido dalla ‘Vecchia Signora’. La scelta di Thiago Motta di puntare sul 4-2-3-1, mettendonella linea dei centrocampisti, fino a questo momento non sta pagando con continuità.