Inter-news.it - Juventus-Inter, i diffidati per il derby d’Italia: no squalificati

si giocherà alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, per la venticinquesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il: ci sono dei, ma non. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiuderà domani.domenica 16 febbraio ore 20.45 (25ª giornata Serie A)(prossima partita Cagliari in trasferta): Andrea Cambiaso.: nessuno.(prossima partita Genoa in casa): Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan.: nessuno.