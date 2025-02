Inter-news.it - Juventus-Inter, i convocati di Thiago Motta. Un’assenza!

La Juventus ha pubblicato tutti i convocati in vista del match di questa sera contro l'Inter all'Allianz Stadium. Thiago Motta si gode un ritorno, ma dovrà fare a meno di un centrocampista.

JUVENTUS-INTER – Alle ore 20.45 all'Allianz Stadium si scende in campo per la partita tra Juventus e Inter di campionato. Sfida d'alta quota, anche se le due squadre combattono per obiettivi sicuramente diversi. Thiago Motta e i suoi cercano la quarta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League mentre i nerazzurri possono sorpassare il Napoli. Di seguito la lista dei convocati dell'allenatore bianconero. Manca un centrocampista all'appello, ossia l'infortunato Douglas Luiz.

JUVENTUS-INTER, i convocati di Thiago Motta

1 Perin
2 Alberto
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Gonzalez
12 Veiga
16 McKennie
19 Thuram
20 Kolo Muani
22 Weah
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
29 Di Gregorio
37 Savona
40 Rouhi
51 Mbangula