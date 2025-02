Juventus-Inter 1-0 Conceicao stende i nerazzurri | Napoli resta primo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Un gol dibasta alladi Thiago Motta per vincere il Derby d’Italia con l’1-0 e volare al quarto posto in classifica, agganciando la Lazio a 46 punti. Iinvece, dopo il pari del, non riescono ad approfittarne eno a -2 dalla squadra di Conte capolista. Per la sfida dello Stadium Thiago Motta sceglie Di Gregorio in porta, Weah e Savona esterni, con Veiga al centro della difesa insieme a Gatti. A centrocampo dal 1? Thuram con Koopmeiners e McKennie, e in avanti Kolo Muani cone Nico Gonzalez sulle fasce. Inzaghi risponde con Taremi in coppia con Lautaro, viste le condizioni precarie di Thuram, Dumfries e Dimarco come quinti di centrocampo, Acerbi al centro della difesa a tre con Pavard e Bastoni. Gara aperta tra le due squadre che vogliono vincere.