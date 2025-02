Inter-news.it - Juventus-Inter 0-0 al 45?: quanti sprechi e palo di Dumfries!

Leggi su Inter-news.it

è finita 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti all’Allianz Stadium di Torino. Ecco quello che è successo nel derby d’Italia (clicca QUI per la cronaca testuale della partita)TANTI– Allo Stadium,danno vita ad un primo tempo giocato con un buon ritmo e con diverse occasioni da rete importanti. Tra le fila bianconere, Thiago Motta si affida Conceicao e Nico Gonzalez ai lati, mentre Simone Inzaghi lancia Mehdi Taremi dal primo minuto, con Thuram in panchina ma pronto a subentrare a partita in corso. La prima palla-gol del match arriva al secondo minuto ed è sui piedi di Nico Gonzalez, che non sfrutta uno sciagurato errore difensivo dell’. I nerazzurri hanno in mano il pallino del gioco, alzando anche la pressione. E da uno di questi episodi di ultra-pressing arriva una potenziale occasione per Taremi.