Juventus i convocati verso l’Inter | out in 6 la scelta su Cambiaso|Serie A

2025-02-16 14:21:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:, i: out in 6, lasuA Calciomercato.com Home, i: out in 6, lasu Cambiaso Tutto pronto per il derby d’Italia trae Inter. L’allenatore dei bianconeri, Thiago Motta, ha diramato in mattinata l’elenco deiin vista della sfida di domenica sera. Non ci sono grandi novità: assenti Cabal, Bremer e Milik, oltre a Kalulu, i lungodegenti della formazione allenata dall’ex Bologna.