Ilfattoquotidiano.it - Juventus discontinua, Inter sprecona: cos’è cambiato dopo il discusso 4-4 di San Siro

Quel pirotecnico (quanto confusionario) 4-4 di Sansarebbe potuto essere il preludio di un’essante lotta scudetto tra le due squadre. Di quella partita, invece, è rimasto solo la linguaccia di Yildiz, il doppio rigore di Zielinski e il ricordo di un’allucinazione collettiva. Quattro mesisono cambiate aspettative, obiettivi e anchepreti. In comune una sconfitta a testa in campionato, ma la classifica parla chiaro: nerazzurri a +11 sui bianconeri, frenati da troppi pareggi e poca continuità. Da quel 27 ottobre, la squadra di Inzaghi ha capitalizzato molto, ma ha deluso nel momento in cui avrebbe dovuto – e potuto – dimostrare di più. Senza riuscire ad affondare il colpo (e con la capolista Napoli che rimane davanti di un punto). Unae un’e poco cinica.