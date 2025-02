Internews24.com - Juve Inter, Yildiz dalla panchina contro i nerazzurri? Le ultime sui bianconeri

Leggi su Internews24.com

di Redazione? Lesui, alla vigilia del matchla squadra di InzaghiTutto pronto per, gara in programma domani sera valida per la 25a giornata di Serie. Partita che potrebbe regalare aiil primo posto in classifica, in caso di vittoria, visto anche lo stop del Napoli di ConteEcco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione dellantus per il big match di domani seral’. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Thiago Motta dovrebbe iniziare con Kenanin, dando spazio dal primo minuto a Francisco Conceição. In campo dal primo minuto anche McKennie e Nico González. In attacco, il punto di riferimento sarà Kolo Muani, mentre Dusan Vlahovic partirà ancora una volta