Juve Inter, una fascia per tre sulla sinistra: Savona, Kelly o Cambiaso dall'inizio? A cosa pensa Thiago Motta: la sua idea

di RedazionentusNews24, unaper tre quella mancina in vista del Derby d'Italia contro i nerazzurri: aVigilia di Derby d'Italia per la, che domani sera ospiterà l'nel Derby d'Italia valido per la 25esima giornata di questo campionato. Ancora qualche dubbio di formazione perin vista del big match.Sfida a tre per un posto, conche parte avvantaggiato super iniziare dal primo minuto. L'inglese e l'ex Genoa dovrebbero cominciare dalla panchina.