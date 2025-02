Juventusnews24.com - Juve Inter, Thiago Motta cambia tutto a centrocampo! Un titolare va in panchina: gioca Thuram

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24! Ecco le formazioni ufficiali del derby d’Italia: i dettagliSono ufficiali le formazioni dipuntando su, centrocampista che nelle scorse partite era solo subentrato. Non parte inveceLocatelli a cui è stato dato un turno di riposo in vista del ritorno di Champions League contro il PSV.Insieme aci sarà Koopmeiners mentre ad agire dietro a Kolo Muani giocherà McKennie come trequartista.Leggi suntusnews24.com