Juve Inter, precedenti senza storia: quasi il doppio delle vittorie per la squadra bianconera. Il dato

di RedazionentusNews24, iilper i bianconeri. Ilsui confronti tra le due formazioni rivaliQuella di stasera sarà la 184ª sfida trantus in Serie A; i bianconeri conducono per 87a 49, completano il quadro 47 pareggi. Contro nessunala Vecchia Signora ha ottenuto più successi nella suanel torneo (a quota 87 anche contro la Lazio).Lantus è lacontro cui l'ha subito più sconfitte (87: il 13%partite perse in totale dai nerazzurri nella competizione) e subito più gol (263) in Serie A.