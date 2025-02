Internews24.com - Juve Inter LIVE 1-0: bianconeri in vantaggio con Conceicao, Dumfries salva sulla linea ed evita il raddoppio

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 20.45 all’Allianz Stadium per, il derby d’Italia di ritorno valevole per il 25° turno di Serie A: seguilocon noiTutto pronto all’Allianz Stadium per, il derby d’Italia valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A va in scena alle ore 20:45. Isono reduci dal successo per 1 a 2 sul Como, i nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 2 a 1 contro la Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi spera di ottenere i tre punti per balzare in testa alla classifica, superando il Napoli che ieri ha pareggiato con la Lazio. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACAAGGIORNA LA1? Fischio d’inizio – Si comincia!3? Brivido per i nerazzurri! – Palla persa in impostazione con Calhanoglu che scivola e apre il campo a McKennie, Nico Gonzalez controlla in area e calcia al volo.