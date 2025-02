Internews24.com - Juve Inter LIVE 0-0: Dumfries colpisce il palo! Si va all’intervallo

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 20.45 all’Allianz Stadium per, il derby d’Italia di ritorno valevole per il 25° turno di Serie A: seguilocon noiTutto pronto all’Allianz Stadium per, il derby d’Italia valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A va in scena alle ore 20:45. I bianconeri sono reduci dal successo per 1 a 2 sul Como, i nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 2 a 1 contro la Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi spera di ottenere i tre punti per balzare in testa alla classifica, superando il Napoli che ieri ha pareggiato con la Lazio. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACAAGGIORNA LA1? Fischio d’inizio – Si comincia!3? Brivido per i nerazzurri! – Palla persa in impostazione con Calhanoglu che scivola e apre il campo a McKennie, Nico Gonzalez controlla in area e calcia al volo.