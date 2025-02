Calciomercato.it - Juve-Inter, la rabbia di Inzaghi in panchina. Lo ‘Stadium’ mugugna su Koopmeiners

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore nerazzurro è elettrico a bordocampo nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium. I tifosi bianconeri spazientiti invece con il centrocampista olandeseSimonesi dispera ined è una ‘trottola’ impazzita nel primo tempo del big match dell’Allianz Stadium trantus e.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itLa formazione campione d’Italia spreca diverse occasioni per il vantaggio, tra tutte il tiro sparacchiato in curva da capitan Lautaro Martinez, prima del palo colpito dall’imprendibile Dumfries., proprio per un episodio ai danni dell’olandese, va su tutte le furie con l’arbitro Mariani per non aver fischiato il fallo di Conceicao sul numero 2 nerazzurro. A calmare gli spiriti bollenti del tecnico piacentino ci pensa il suo staff, conche ha anche il tempo di arrsi con la sua squadra per una ripartenza non concretizzata sul finire del primo tempo.