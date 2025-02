Internews24.com - Juve Inter è anche il derby tra i fratelli Thuram, l’incontro prima del match: papà Lilian tifa dalla tribuna dello Stadium – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazioneiltra idel. Le immaginiAttualmente in campo all’Allianzgara valida per la 25a giornata di Serie A. Nel pre-partita deld’Italia, isi sono intrattenuti per qualche minuto insieme a Kolo Muani, attaccante bianconero e compagno di Marcusnella nazionale francese. Quest’ultimo è partitopanchina.Idi #ntuspic.twitter.com/E6DZyjTqvn— Sabine Bertagna (@SBertagna) February 16, 2025 Sugli spalti, come riportato da DAZN, è presenteil padre, che farà il tifo per il figlio in maglia bianconera in questa sfida di grande importanza.Leggi sunews24.com