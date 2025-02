Calcionews24.com - Juve-Inter, Causio: «Spero nei bianconeri, ma la favorita è chiara. Se manca uno come me? Rispondo così»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Franco, ex giocatore dellantus, sulla sfida di Serie A deicontro l’. Tutti i dettagli Franco, ex giocatore della, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida contro l’– «sia bianconera, ma è difficile fare un pronostico. Sulla carta èl’, anche per l’andamento in campionato. Vorrei però che .