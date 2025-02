Juventusnews24.com - Juve Inter 1-0: i bianconeri vincono il derby d’Italia! Decide la rete nella ripresa di Conceicao!

di Andrea BargioneLIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Forte di tre vittorie di fila tra Serie A e Champions League, lascende in campo nel big match contro l’di alto prestigio allo Stadium, con idistanti 11 punti dai nerazzurri secondi in classifica ma con il desiderio di proseguire la striscia di vittorie anche in una partita così sentita.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE1-0: sintesi e moviolaFISCHIO D’INIZIO!2? OCCASIONE– Nico Gonzalez va vicino al gol per i! Scivola Calhanoglu e palla recuperata da McKennie che cerca in area di rigore l’argentino: palla che finisce alta.