Juventusnews24.com - Juve Inter 0-0 LIVE: ci prova Veiga, blocca Sommer

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Forte di tre vittorie di fila tra Serie A e Champions League, lascende in campo nel big match contro l’. Derby d’Italia di alto prestigio allo Stadium, con i bianconeri distanti 11 punti dai nerazzurri secondi in classifica ma con il desiderio di proseguire la striscia di vittorie anche in una partita così sentita.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaFISCHIO D’INIZIO!2? OCCASIONE– Nico Gonzalez va vicino al gol per i bianconeri! Scivola Calhanoglu e palla recuperata da McKennie che cerca in area di rigore l’argentino: palla che finisce alta.