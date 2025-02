Oasport.it - Johannes Boe insaziabile: oro anche nell’inseguimento dei Mondiali. 5° Giacomel con 2 errori

2025 di biathlon continuano ad essere la miglior passerella per l’ultima recita iridata diThingnes Boe: a Lenzerheide, in Svizzera, dopo aver vinto la sprint, il norvegese conquista l’oronella 12.5 km pursuit maschile, precedendo ancora lo statunitense Campbell Wright, d’argento come nella 10 km, ed il transalpino Eric Perrot, bronzo in rimonta dalla 15ma posizione di partenza. In casa Italia conferma il quinto posto Tommaso, mentre Lukas Hofer termina 20°. Attardati Didier Bionaz, 49°, e Daniele Cappellari, 55°.Bis d’oro per il norvegeseThingnes Boe, che dopo aver dominato la sprint può concedersi dueal poligono, vincendo senza particolari patemi in 32’26?9, davanti allo statunitense Campbell Wright, che si conferma alla piazza d’onore come nella prova più breve, commettendo un solo errore al primo poligono e terminando così ancora secondo a 8?6.