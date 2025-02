Ilgiorno.it - Jenny De Nucci, sogno americano. Da Limbiate a star su Netflix

Leggi su Ilgiorno.it

Molti lo hanno già scelto per una serata romantica sul divano a San Valentino, altri lo guarderanno nei prossimi giorni: c’è un nuovo film, questa volta di produzione americana, in cui recita la giovane attrice diDe. Si tratta de “La dolce villa“, la proposta sentimentale lanciata daalla vigilia di San Valentino, una pellicola girata tra le meravigliose colline della Toscana, in particolare tra la Val d’Orcia e la Val di Chiana.Dea soli 24 anni ha già collezionato una serie di successi in produzioni nazionali, dopo essersi rivelata come talento a “Il Collegio“, tra cui “Don Matteo“ e “Un passo dal cielo“. Poi il passaggio al cinema, con parti in diverse pellicole italiane tra cui “Ancora più bello“, “Sempre più bello“, “Ragazzaccio“, “Phobia“, “Lo sposo indeciso“, “Pensati sexy“.