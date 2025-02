Oasport.it - Jannik Sinner, il re in esilio. Esame importante sulla reale consistenza del tennis italiano

Leggi su Oasport.it

ha preso la sua decisione: accettare la proposta della WADA ed essere sospeso dal massimo circuito internazionale per 3 mesi. La vicenda “Clostebol” ha avuto questo epilogo e la squalifica dell’altoatesino lo terrà lontano dai tornei fino alle 23.59 del 4 maggio, avendo l’opportunità di riprendere gli allenamenti in strutture ufficiali e certificate solo dal 13 aprile 2025.Questo significa che prima della scadenza citatapotrà allenarsi solo in strutture private e senza il supporto di giocatori tesserati e tecnici. Da capire quale sarà la soluzione a questa limitazione. Si parla di resort con campi dao ville private con strutture tali da garantire una preparazione in privato per non perdere l’abitudine all’attività fisica.Peruna scelta difficile ma intelligente, dettata dalle circostanze e dalla volontà di non protrarre così a lungo un caso che non è detto avrebbe portato presso il TAS alla piena assoluzione: “Questo caso mi tormentava ormai da quasi un anno e il processo ancora sarebbe stato lungo con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alla fine dell’anno“, le parole del n.