Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner fermo tre mesi? Quanti soldi perderà e chi potrà vedere: voci pesanti

Ma cosafarenei tredi squalifica? Innanzitutto va chiarito un aspetto non secondario: la sospensione gli impedisce di entrare in strutture ufficiali, sia in occasione dei tornei che anche per sessioni di allenamento. Questo significa che il numero uno al mondo dovrà necessariamente allenarsi in strutture private. Ma non fisce qui.nonavere al suo fianco anche durante gli allenamenti personale non tesserato. Insomma i suoi coach, per farla breve, non potranno seguire da vicino i suoi allenamenti. Tutti dettagli che non vanno sottovalutati.non parteciperà a una serie di tornei che lo priveranno di punti preziosi per la classifica Atp. Ciò non dovrebbe compromettere il primo posto ma di certo procurerà minori entrate nelle tasche del tennista.