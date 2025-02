Metropolitanmagazine.it - Jannik Sinner accetta una squalifica di tre mesi dal tennis per il caso di doping

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sconterà unadi treper ilClostebol. Lo ha annunciato l’Agenzia mondiale anti(WADA) confermando “di aver concluso un accordo per la risoluzione deldelta italiano, che hato un periodo di tredi inammissibilità per una violazione della regola delche lo ha portato ad un test positivo per il clostebol, una sostanza vietata, nel marzo 2024”. Ecco perché dellaIl 23enne di San Candido, considerato uno dei più granditi di sempre, è risultato positivo a un controllo antiil 10 marzo 2024, durante il Masters 1000 di Indian Wells. Il secondo controllo positivo è del 18 marzo, dopo la semifinale persa nello stesso torneo contro Carlitos Alcaraz. In entrambi i casi sono stati trovati livelli simili di Clostebol – uno steroide anabolizzante, il 4-cloro derivato del testosterone, solitamente utilizzato come cicatrizzante delle lesioni cutanee -, con una concentrazione nelle urine nel primodi 86 picogrammi per millilitro, e nel secondo di 76 picogrammi per millilitro.