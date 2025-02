Zonawrestling.net - Italian Uppercut #201 – Break Pro Episode 5: Reboot report

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, con ildel primo Show 2025 dellaPro Wrestling, andato in scena lo scorso 2 Febbraio alla Hacienda di Roma.La federazione romana, nata nel 2022, dopo una sosta nel 2024, riparte con uno Show con molta carne sul fuoco, con un nuovo titolo da assegnare, una rivalità da chiudere e un Main event che promette scintille.Arrivo al locale, la Hacienda, ottima struttura e noto locale romano; unica pecca che mi sento di evidenziare, le luci che da fotografo, mi hanno un attimo triggerato, ma il resto tutto ok: bella anche la zona riservata per Merchandise e incontro con i lottatori.A parte un piccolo imprevisto tecnico (il titantron centrale che funziona solo a metà, ma sopperito egregiamente da quelli laterali), si parte con il proprietario e fondatore della(ed ex-wrestler) Andrea Ballarin che da il benvenuto al pubblico, con una Hacienda praticamente sold out (e con diversi fan davvero inattesi, come gli Youtuber 151eg, Pratt e Kurolily, che scopro essere al loro primo showo di wrestling che vedono).