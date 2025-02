Romadailynews.it - Italia: finale dei 500 metri maschili dell’ISU Short Track World Tour

Il cinese Sun Long (al centro), l’olandese Teun Boer (a sinistra) e l’no Pietro Sighel posano per una foto di gruppo durante la cerimonia di premiazione dellaA dei 5002024/2025 a Milano, in, il 15 febbraio 2025. Il cinese Sun Long (a sinistra) compete durante laA dei 5002024/2025 a Milano, in, il 15 febbraio 2025. Agenzia Xinhua