Formiche.net - Italia e Golfo, l’occasione da non perdere. Parla l’ambasciatore del Bahrain

Le recenti visite della presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e insegnalano un rinnovato e strategico impegnono nella regione del, in una fase in cui questa si sta distinguendo per evoluzioni sul piano delle tecnologie e dello sviluppo economico, sta trasformando il proprio tessuto socio-culturale, sta crescendo nell’impegno sul palcoscenico politico-diplomatico internazionale. Formiche.net ha chiesto aldel Bahrein a Roma di fare una fotografia della percezionena nele un’analisi degli spazi di cooperazione bilaterale e regionale.Ausamah A. Alabsi è diventato ambasciatore del Regno delindopo un’importante esperienza nel settore delle riforme economiche e delle politiche migratorie.