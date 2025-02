Quotidiano.net - Israele riceve bombe pesanti dagli USA durante visita di Marco Rubio

Il ministero della Difesa israeliano ha annunciato oggi che un carico di" di fabbricazione statunitense è arrivatola notte in, mentre il Segretario di Stato americanoiniziava la sua primanel Paese. "Un carico diaereerecentemente inviato dal governo degli Stati Uniti è stato ricevuto e scaricatola notte in", ha affermato il ministero in un comunicato stampa, riferendosi alleMK-84 recentemente autorizzate dall'amministrazione del presidente Donald Trump.