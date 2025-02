Ilfattoquotidiano.it - Israele, dagli Usa carico di bombe “Martello” e il segretario di Stato Rubio: “Incoraggerà l’emigrazione dei palestinesi da Gaza”

Arriva ildiamericano Marco– al suo primo tour in Medio Oriente – e con lui anche undi“pesanti” di fabbricazione Usa. L’annuncio èfatto dal ministero della Difesa israeliano. “Undiaeree pesanti recentemente inviato dal governo degli Stati Uniti èricevuto e scaricato durante la notte in” si legge in una nota del ministero. Si tratta diMK-84 recentemente autorizzate dall’amministrazione del presidente Donald Trump. Si tratta di ordigni a caduta libera, entrati in servizio nella loro prima versione nella guerra del Vietnam. Alla MK-84 viene dato il soprannome Hammer, che in inglese significa: un modo per sottolineare – se ce ne fosse bisogno – la sua grande capacità distruttiva.oggi incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.