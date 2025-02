Bergamonews.it - Iolisca Occioni, 96 anni di Cene, è la spettatrice decana del Festival di Sanremo: “Doveva vincere Giorgia”

Leggi su Bergamonews.it

“Stessa spiaggia stesso mare” recitava una canzone, perBazzana di, 97il prossimo 28 febbraio, quella spiaggia è la riviera di.In particolare nel periodo deldella Canzone. Ormai è una presenza fissa e costante, prima al Casinò e ora al teatro Ariston.“Domenica scorsa ero ricoverata in ospedale di Piario per dei controlli, ho firmato sotto la mia responsabilità per farmi dimettere e poter essere anche quest’anno a– racconta divertita-. Non mi perdo un. Venivo in riviera per accompagnare mia mamma Paola. Allora ilsi svolgeva al Casinò, poi uscivano alcuni giocatori e ci davano i biglietti per assistere. Poi da quando si è spostato al teatro Ariston è stato più facile, i biglietti si potevano acquistare e si poteva scegliere persino in posto in platea.