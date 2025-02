Inter-news.it - Inzaghi: «Ci vorrà una grande Inter! Juventus organizzata, stimo Motta»

Simoneha rilasciato una brevevista a Dazn riguardante la partita tra. L’attesa sta per concludersi, tra poche ore inizierà il derby d’Italia. BIG MATCH – L’affronterà tra poche ore ladi Thiagoreduce da tre successi consecutivi. Il big match non vale solo come derby, ma soprattutto per la classifica. Simonene ha parlato in questo modo: «Importante riposare in questi giorni. I giocatori hanno avuto un giorno di riposo, non succedeva da novembre. Da mercoledì a sabato abbiamo lavorato nel modo giusto per cercare di fare un’ottima partita., come sta Thuram? Thuram sente ancora dolore, è un giocatore importante. Dalla prima partita con la Fiorentina ha subito un colpo alla caviglia. Arnautovic si è allenato negli ultimi giorni con la squadra, è disponibile e rientrano anche Dimarco e Dumfries dalla squalifica.