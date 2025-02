Ilgiorno.it - Investimenti sulle scuole. La De Amicis si rifà il look

Leggi su Ilgiorno.it

Un investimento di oltre 8 milioni di euro, 309 giorni di lavori e una scuola completamente rinnovata, nella struttura e nella proposta educativa. Comincia l’intervento di riqualificazione della scuola primaria Edmondo Dedi Lecco. Se ne occupano i professionisti dell’impresa Neocos di Borgomanero, provincia di Novara. Il suono della prima nuova campanella è previsto per il prossimo settembre, giusto in tempo per il nuovo anno didattico. "Il nuovo edificio costituirà un vero e proprio nuovo polo dell’infanzia – spiega il sindaco Mauro Gattinoni -. Nello stesso spazio ci saranno la storica scuola elementare e la scuola dell’infanzia Damiano Chiesa. Un ulteriore innovazione è l’avvio dell’indirizzo montessoriano, la cui sperimentazione è già partita durante l’anno in corso". L’attuale complesso è costituito da un edificio costruito negli anni Trenta.