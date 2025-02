Perugiatoday.it - Inster, al debutto l'innovativa city car elettrica di Hyundai

Leggi su Perugiatoday.it

farà la sua prima apparizione in pubblico a Perugia nel week end del 22 e 23 febbraio nello showroom della concessionaria Trendauto di Via Corcianese. Sarà un'ottima occasione per scoprire da vicino il nuovo-SUV 100% elettrico del marchio coreano che si distingue per le.